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Berita Duka! Mantan Mensos Bachtiar Chamsyah Meninggal Dunia

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |23:09 WIB
Berita Duka! Mantan Mensos Bachtiar Chamsyah Meninggal Dunia
Mantan Mensos Bachtiar Chamsyah Meninggal Dunia/Okezone
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JAKARTA -  Mantan Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah meninggal dunia, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Kamis (24/9/2026) malam.

"Innalillahi wa Inna ilaihi rojiun. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak H. Bachtiar Chamasyah (mantan Menteri Sosial) Insya Allah husnul khotimah," dikutip Okezone dari unggahan akun X Muhammad Said Didu @msaid.didu.

Jenazah Almarhum akan disemayamkan di rumah duka Jalan puspitek Raya Gg Samping Kelurahan Setu RT 14/04 No. 26 A, Setu Tangerang Selatan, Banten.

Sekadar diketahui, Bachtiar Chamsyah merupakan politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pernah menduduki sejumlah posisi penting di pemerintahan dan parlemen.  

Pria kelahiran Sigli, Aceh, 31 Desember 1945, ini pernah menjadi menteri di era Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

(Fahmi Firdaus )

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