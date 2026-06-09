Mardiono: Indonesia Miliki Modal Besar Jadi Kekuatan Pembangunan Bangsa!

Mardiono: Indonesia Miliki Modal Besar Jadi Kekuatan Pembangunan Bangsa!

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengajak seluruh kader untuk memperkuat semangat transformasi partai sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi Indonesia.

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini mengatakan, Indonesia memiliki modal sosial dan spiritual yang besar untuk menjadi kekuatan pembangunan bangsa.

“Saya mengajak seluruh kader bahwa PPP akan melakukan transformasi Indonesia, ujar Mardiono di Kantor DPW PPP Jawa Timur, dikutip, Selasa (9/6/2026).

“Agar semuanya dapat mengimplementasikan makna transformasi, Indonesia dianugerahi modal sosial dan spiritual yang besar, termasuk budaya yang kuat karena mayoritas penduduknya beragama Islam,” lanjutnya.

Mardiono menegaskan, sebagai partai yang berlandaskan nilai-nilai Islam, PPP memiliki peluang besar untuk kembali bangkit.

“PPP sebagai partai Islam mestinya bisa bangkit kembali karena kita masih dicintai umat. Pada Pemilu 2024 lalu kita masih mendapatkan sekitar 8 juta suara,” ujarnya.

Mardiono menambahkan, fokus utama partai saat ini adalah memperkuat kerja-kerja elektoral di seluruh tingkatan kepengurusan. Menurutnya, peningkatan suara di daerah harus sejalan dengan peningkatan suara di tingkat provinsi dan nasional.