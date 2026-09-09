Berita Duka! Mantan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga Tutup Usia

JAKARTA - Mantan Wakil Jaksa Agung, Abdul Hakim Ritonga meninggal dunia pada Rabu (9/9/2026). Kabar meninggal dunia dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna.

"Benar," kata Anang saat dikonfirmasi, Rabu (9/9/2026).

Anang menjelaskan, Abdul Hakim Ritonga meninggal pada pukul 10.00 WIB. Anang menyebut Abdul wafat pada usia 76 tahun. "Meninggal pagi ini pukul 10.00 WIB," imbuh Anang.

Adapun Abdul Hakim akan langsung dimakamkan pada hari yang sama di San Diego Hills Karawang. "Nanti sore (dimakamkan), sekitar pukul 16.00 WIB," tutupnya.

(Fahmi Firdaus )

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