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Diborgol Sembari Tersenyum, Febrie Adriansyah Jalani Pemeriksaan di Kejagung

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |11:20 WIB
Diborgol Sembari Tersenyum, Febrie Adriansyah Jalani Pemeriksaan di Kejagung
Febrie Adriansyah menjalani pemeriksaan di Kejagung (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
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JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah tiba di Gedung Kejagung untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi dan TPPU oleh penyidik Tim 9.

Berdasarkan pantauan di Gedung Kejagung, Selasa (8/9/2026), Febrie tiba dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan. Ia juga terlihat santai dan menebar senyuman saat hendak diperiksa dalam kasus TPPU PT Asabri dan PT Jiwasraya.

Febrie dikawal ketat oleh petugas saat hendak memasuki gedung utama. Ia mengabaikan sejumlah pertanyaan yang dilontarkan awak media.

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, mengungkapkan kliennya akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan TPPU menyangkut penanganan kasus Asabri dan Jiwasraya.

"Dari surat panggilan yang kami terima, hari ini Pak FA diagendakan diperiksa sebagai tersangka," kata Febri saat dikonfirmasi.

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