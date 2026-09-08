Kejagung Periksa Eks Jampidsus Febrie Adriansyah soal Kasus Asabri dan Jiwasraya Hari Ini

JAKARTA - Penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mekakukan pemeriksaan terhadap eks Jampidsus Febrie Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU, pada Selasa (8/9/2026).

Kuasa Hukum Febrie, Febri Diansyah mengatakan, kliennya akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan TPPU menyangkut penanganan kasus Asabri dan Jiwasraya.

"Dari surat panggilan yang kami terima, hari ini pak FA diagendakan diperiksa sebagai Tersangka," kata Febri saat dikonfirmasi.

Febri sendiri memaparkan sedikit perbedaan terkait pemeriksaan ini. Menurutnya menyangkut surat instansi lain dan putusan praperadilan, mulai dari Nomor: S.Tap/02/VII/RES.3.3/2026 Polda Metro Jaya tanggal 10 Juli 2026 tentang Penetapan Tersangka Febrie Adriansyah Jo. Putusan Praperadilan Selatan Nomor: 134/Pid.Pra/2026/ PN.JKT.SEL tanggal 27 Agustus 2026 dan nomor 135/Pid.Pra/2026 PN.JKT.SEL tanggal 28 Agustus 2026.

“Meskipun baru kali ini kami melihat ada pemanggilan tersangka didasarkan pada penetapan tersangka instansi lain dan putusan praperadilan,” ujar Febri.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di rumah Sentul, Jawa Barat.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan Pengacara Don Ritto sebagai tersangka. Kemudian, pihak swasta yakni Nurman Herin (NH) sebagai tersangka dalam kasus TPPU bersama Febrie.