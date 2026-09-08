Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Cecar Febrie Adriansyah dengan 24 Pertanyaan Kasus Korupsi-TPPU

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |19:36 WIB
Kejagung Cecar Febrie Adriansyah dengan 24 Pertanyaan Kasus Korupsi-TPPU
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terkait perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan, penyidik Tim 9 mencecar Febrie Adriansyah dengan 24 pertanyaan. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal korupsi yang terkait dengan perkara PT Asabri dan Jiwasraya.

“Dan terhadap FA pada hari ini, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan kurang lebih untuk 24 pertanyaan dalam kasus tindak pidana asalnya, yaitu tindak pidana korupsi,” kata Anang, Selasa (8/9/2026).

Selain Febrie, penyidik juga memeriksa dua saksi dari pihak perbankan dalam perkara tersebut.

“Selain itu, pada hari ini juga tim penyidik telah melakukan pemeriksaan untuk tiga orang, yakni saudara FA sebagai tersangka dan dua orang dari pihak perbankan,” ujarnya.

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, sebelumnya mengatakan kliennya dipanggil untuk memberikan keterangan terkait perkara dugaan TPPU yang berkaitan dengan penanganan kasus Asabri dan Jiwasraya.

“Dari surat panggilan yang kami terima, hari ini Pak FA diagendakan diperiksa sebagai tersangka,” kata Febri saat dikonfirmasi.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka TPPU. Penetapan tersebut berkaitan dengan temuan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di sebuah rumah di Sentul, Jawa Barat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240894//febrie-gQrn_large.jpg
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Rampung Diperiksa Tim 9 Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240805//febrie-qfB6_large.jpg
Diborgol Sembari Tersenyum, Febrie Adriansyah Jalani Pemeriksaan di Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240789//kejagung-Pphv_large.jpeg
Kejagung Periksa Eks Jampidsus Febrie Adriansyah soal Kasus Asabri dan Jiwasraya Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240717//kejagung-Isy0_large.jpg
Hormati Proses Hukum, Kejagung Persilakan Polisi Periksa Febrio Adiono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240731//kejagung-S2Iv_large.jpg
Kejagung Tepis BAP Tan Kian Terkait Dugaan Rp40 Miliar Mengalir ke 4 Pejabatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240700//kejagung-sbYq_large.jpg
Kejagung Benarkan Ferry Boboho Saksi Kunci di Kasus TPPU Febrie Adriansyah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement