Kejagung Tuntaskan Kasus Transfer Pricing Setelah 17 Tahun Mengendap

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) sebagai tersangka korporasi, dalam kasus dugaan korupsi terkait transfer pricing dan under-invoicing. Kasus tersebut berkaitan dengan kegiatan ekspor bubur kertas oleh PT TPL kepada perusahaan afiliasinya selama 2008–2025.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi, bergerak dengan cara berbeda. Tim penyidik bekerja senyap tanpa hiruk pikuk.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar menjelaskan, sejak 2008 hingga 2025, PT TPL melakukan kegiatan ekspor produk bubur kertas kepada perusahaan afiliasinya, DP Macau Marketing International Ltd, serta penjualan lokal kepada perusahaan afiliasinya, Asia Pacific Rayon.

‘’Kegiatan usaha tersebut diduga dilakukan secara melawan hukum melalui praktik under-invoicing dengan mengubah dan memanipulasi HS Code produk berdasarkan karakteristik, kegunaan, serta nilai produk tersebut,’’ujar Saiful beberapa waktu lalu.

Pakar Hukum Universitas Nasional (Unas) Ismail Rumadan mengatakan, pendekatan ini menjadi ciri khas era baru Jampidsus.

‘’Tidak banyak pernyataan ke publik, fokus utama diarahkan pada penyidikan yang cepat, terstruktur, dan menyasar kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara,’’ ujarnya.

Menurutnya, penetapan tersangka setelah 17 tahun mematahkan anggapan tak tersentuhnya korporasi besar.

Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pimpinan Kejagung untuk menuntaskan pekerjaan rumah penegakan hukum, tanpa tebang pilih dan tidak hanya fokus pada kasus yang baru atau sedang viral.

"Jampidsus Kuntadi dengan Pak Jaksa Agung bakal terus buktikan komitmennya selamatkan uang negara dan seret pelaku kejahatan besar di republik ini,’’ujarnya.