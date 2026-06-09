Polisi Sebut Paspor Berserakan di BSD Tangsel Hanya Sampul dan Sudah Kedaluwarsa

TANGSEL - Pihak kepolisian mengungkap asal-usul sejumlah paspor yang ditemukan berserakan di dekat halte bus BSD, Jalan Letjen Sutopo, Tangerang Selatan. Polisi memastikan dokumen yang ditemukan sebagian besar hanya berupa sampul paspor dan satu paspor yang sudah kedaluwarsa.

"Itu sampul paspor sebanyak 134 buah, dan satu paspor yang sudah kedaluwarsa sejak 2017. Dokumen tersebut bukan milik jemaah haji," kata Kapolsek Serpong, Kompol Suhardono, kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Suhardono mengatakan, seluruh sampul paspor dan paspor yang telah kedaluwarsa tersebut sudah diamankan oleh pihak Imigrasi.

"Sementara masih dalam penyelidikan dan kami sudah berkoordinasi dengan Imigrasi Tangerang. Seluruh barang temuan juga sudah kami serahkan kepada Imigrasi," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, Hasanin, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan terkait temuan paspor yang sempat viral di media sosial.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang melalui Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) telah melakukan penelusuran dan pengecekan langsung ke lokasi guna memastikan kebenaran informasi tersebut," kata Hasanin.