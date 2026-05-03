Ratas di Hambalang, Presiden Prabowo Bahas Aspirasi Buruh hingga Peran Perguruan Tinggi

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (Ratas) bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/5/2026). Sejumlah topik dibahas secara mendalam oleh Kepala Negara dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan ini membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah," tulis akun Instagram resmi @sekretariat.negara, Minggu (3/5/2026).

Beberapa poin utama yang dibahas meliputi penyampaian aspirasi dari serikat pekerja di seluruh daerah di Tanah Air. Tak hanya aspirasi buruh, Presiden juga turut membahas persoalan pendidikan.

"Meliputi pemanfaatan peran perguruan tinggi di Tanah Air untuk turut serta langsung membangun daerahnya, terutama melalui pemanfaatan fakultas teknik di perguruan tinggi tersebut," tulisnya.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia," demikian tutup keterangan tersebut.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.