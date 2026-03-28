HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Kebijakan Ekonomi dan Energi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |21:28 WIB
Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Kebijakan Ekonomi dan Energi (Instagram/@Sekretariat.Kabinet)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas pada hari ini, Sabtu (28/3/2026) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Rapat tersebut membahas penyesuaian dan penentuan beberapa kebijakan ekonomi dan energi.

Informasi ini sebagaimana dibagikan akun Instagram Sekretariat Kabinet. 

"Hari Sabtu siang sampai dengan sore hari ini, 28 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk menentukan penyesuaian dan penentuan beberapa kebijakan ekonomi dan energi," demikian keterangan postingan itu.

Postingan itu memuat sejumlah foto. Salah satunya adalah foto saat Presiden Prabowo berinteraksi melalui video conference.

"Sekitar 15 Menteri terkait hadir dalam rapat yang diselenggarakan melalui video conference tersebut," katanya. 

Rapat terbatas ini dihadiri sejumlah menteri, yaitu  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Tenaga kerja Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani. 

Hadir pula Menteri Keuangan Purbaya, Menteri PAN RB Rini Widiyanti, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy.

(Erha Aprili Ramadhoni)

