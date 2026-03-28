Prabowo Bertemu Menteri Keamanan China, Tingkatkan Kemitraan Strategis Lewat BIN

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Minister of State Security (MSS) atau Menteri Keamanan China, Chen Yixin, di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat 27 Maret 2026. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut membahas peningkatan kerja sama antarnegara dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menuturkan bahwa pihak China menyampaikan harapan untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan.

“Chen mengutarakan harapan RRT untuk bersama dengan negara-negara sahabat membangun kerja sama guna memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan di Asia maupun dunia,” tulis Seskab Teddy, Sabtu (28/3/2026).

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya stabilitas keamanan bagi Indonesia. Menurutnya, hal tersebut menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Menyambut harapan pihak RRT, Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya stabilitas kawasan bagi Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan,” jelas Teddy.