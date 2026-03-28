Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bertemu Menteri Keamanan China, Tingkatkan Kemitraan Strategis Lewat BIN

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |08:22 WIB
Prabowo Bertemu Menteri Keamanan China, Tingkatkan Kemitraan Strategis Lewat BIN
Prabowo Bertemu Menteri Keamanan China (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Minister of State Security (MSS) atau Menteri Keamanan China, Chen Yixin, di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat 27 Maret 2026. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut membahas peningkatan kerja sama antarnegara dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menuturkan bahwa pihak China menyampaikan harapan untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan.

“Chen mengutarakan harapan RRT untuk bersama dengan negara-negara sahabat membangun kerja sama guna memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan di Asia maupun dunia,” tulis Seskab Teddy, Sabtu (28/3/2026).

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya stabilitas keamanan bagi Indonesia. Menurutnya, hal tersebut menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Menyambut harapan pihak RRT, Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya stabilitas kawasan bagi Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan,” jelas Teddy.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/338/3209179//pramono_anung-TrlU_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/337/3209173//prabowo_dan_anwar_ibrahim-S9X4_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/337/3209169//prabowo-GtPf_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209159//presiden_prabowo-GrQR_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/337/3209146//prabowo-HQbq_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/18/3209139//pm_malaysia_anwar_ibrahim_tiba_di_jakarta-vrzd_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement