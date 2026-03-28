Prabowo Bakal Bangun Hunian Layak Usai Blusukan ke Bantaran Rel, Pramono Janji Support

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto membangun hunian layak untuk warga yang tinggal di bantaran rel kereta api. Keinginan Prabowo itu disampaikan setelah Presiden meninjau langsung pemukiman di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta Pusat.

"Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk penanganan perumahan yang ada di sepanjang rel kereta api," ucap Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, keberadaan warga yang tinggal di bantaran rel memang menjadi persoalan yang terus muncul. Permasalahan itu, menurut Pramono, telah ditangani Pemprov DKI Jakarta.

"Memang itu menjadi problem dari waktu ke waktu yang sebenarnya bagi Pemerintah Jakarta itu juga sudah mulai ditangani," ucap dia.

Tak hanya permukiman di pinggir rel kereta, permalasahan ini juga dialami masyarakat yang tinggal di tempat pemakaman umum (TPU). Dalam penanganannya, Pemprov DKI Jakarta merelokasi warga yang sebelumnya tinggal di TPU.