HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Minta Kementerian PU dan KAI Segera Bangun Rumah untuk Warga Bantaran Rel Senen

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |14:50 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti kondisi warga yang tinggal di kawasan pinggir rel kereta api di Senen, Jakarta Pusat. Setelah melakukan blusukan dan menyapa langsung masyarakat, Prabowo segera menginstruksikan pembangunan hunian layak bagi warga terdampak.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, bahwa Presiden Prabowo langsung menghubungi jajaran terkait untuk mempercepat penanganan tersebut.

“Presiden Prabowo langsung memerintahkan Menteri Perumahan melalui telepon karena sedang di Toba (diwakili Sekjen Menteri), Menteri Pekerjaan Umum, Dirut Perumnas dan KAI (Kereta Api Indonesia) serta beberapa pejabat terkait untuk membangun rumah hunian bagi warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta api,” ujar Seskab Teddy, Jumat (27/3/2026).

Menurut Seskab Teddy, arahan tersebut segera ditindaklanjuti. Pemerintah memastikan proses awal pembangunan hunian baru langsung berjalan tanpa menunggu waktu lama.

“Hari ini juga tim sudah bergerak untuk menyiapkan proses pembangunan hunian baru yang letaknya tidak jauh dari kawasan asli tinggal mereka,” ungkap Seskab Teddy.

Langkah cepat ini diambil setelah Presiden Prabowo mendengar langsung kondisi warga yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Banyak di antara mereka telah menetap selama puluhan tahun di kawasan pinggir rel dengan fasilitas yang sangat minim.

 

Sambangi Warga di Bantaran Rel Kereta Senen, Pak Kodok: Terima Kasih Bapak Prabowo, Sehat Selalu
Seskab Teddy Ungkap Presiden Prabowo Dadakan Datangi ke Bantaran Rel Senen, Disambut Antusias Warga
Momen Prabowo Tanpa Pengawalan Ketat Blusukan ke Permukiman di Bantaran Rel Kereta di Senen
Prabowo Kunjungi Permukiman di Bantaran Rel Kawasan Senen Jakpus, Janji Bangun Hunian Layak
Silaturahmi Lebaran, Prabowo Telepon Presiden Palestina hingga MBS
Prabowo Rayakan Ultah Didit, Unggah Foto Masa Kecil hingga Panjatkan Doa
