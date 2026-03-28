Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Satu Mobil Prabowo dan Anwar Ibrahim saat Antarkan ke Bandara Halim Perdanakusuma

Momen Satu Mobil Prabowo dan Anwar Ibrahim saat Antarkan ke Bandara Halim Perdanakusuma (Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kehangatan hubungan persahabatan antarnegara dengan mengantar Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim ke Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (27/3/2026). Momen tersebut menjadi penutup dari kunjungan silaturahmi PM Anwar ke Indonesia dalam rangka Idul Fitri 1447 Hijriah.

Usai melaksanakan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, PM Anwar didampingi Presiden Prabowo berjalan menuju kendaraan. Perbincangan ringan dan senyuman hangat kedua pemimpin negara dalam langkahnya menuju kendaraan menunjukan keakraban dua sahabat bertetangga. Lantunan lagu Rasa Sayange turut dimainkan untuk mengantar kepulangan PM Anwar dan menambah suasana penuh keakraban. 

Tidak hanya sampai pintu kendaraan, Presiden Prabowo turut mengantarkan langsung kepulangan PM Anwar dari Istana Merdeka dengan menaiki kendaraan yang sama. Hal ini tidak hanya mencerminkan eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, tapi juga menegaskan betapa akrabnya hubungan personal antara kedua pemimpin negara serumpun tersebut yang telah terjalin lama. 

Setibanya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, PM Anwar dilepas dengan penuh penghormatan dengan jajar kehormatan yang tegap berbaris searah dengan tangga pesawat. Suasana hangat dan penuh keakraban kembali terlihat saat kedua pemimpin saling berpamitan sebelum PM Anwar menaiki tangga pesawat.

Selain itu, di bawah tangga pesawat tampak turut melepas PM Anwar yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/337/3209169/prabowo-GtPf_large.jpg
Ini Isi Percakapan Prabowo dan Anwar Ibrahim Selama 3 Jam di Istana Merdeka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/337/3209146/prabowo-HQbq_large.jpg
Prabowo Bertemu Menteri Keamanan Negara China di Istana, Bahas Geopolitik Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/337/3209082/prabowo-Vkdw_large.jpg
Prabowo Minta Kementerian PU dan KAI Segera Bangun Rumah untuk Warga Bantaran Rel Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/337/3209037/prabowo-ezQM_large.jpg
Sambangi Warga di Bantaran Rel Kereta Senen, Pak Kodok: Terima Kasih Bapak Prabowo, Sehat Selalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/337/3208981/prabowo_subianto-qWge_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap Presiden Prabowo Dadakan Datangi ke Bantaran Rel Senen, Disambut Antusias Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208965/prabowo_blusukan_ke_permukiman_di_bantaran_rel_kereta_kawasan_senen-OLMJ_large.jpg
Momen Prabowo Tanpa Pengawalan Ketat Blusukan ke Permukiman di Bantaran Rel Kereta di Senen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement