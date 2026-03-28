Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prabowo Gelar Bazar Rakyat di Monas, Ajak Masyarakat Rayakan Lebaran dalam Kebersamaan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |15:40 WIB
Prabowo Gelar Bazar Rakyat di Monas, Ajak Warga Rayakan Lebaran dalam Kebersamaan (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyelenggaraan bazar dan hiburan rakyat bagi masyarakat di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Sabtu (28/3/2026) sore. 

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan kebahagiaan Lebaran bagi masyarakat luas, khususnya warga Jakarta yang tidak mudik maupun yang telah kembali dari kampung halaman, terutama para keluarga penerima manfaat.

“Berawal dari tingginya antusiasme masyarakat saat Hari Lebaran minggu lalu di Istana, Bapak Presiden ingin sebanyak-banyaknya rakyat dapat berbagi kebahagiaan Lebaran dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan,” demikian tulis Sekretaris Kabinet.

Beragam kegiatan dan fasilitas disiapkan untuk masyarakat, mulai dari bazar rakyat hingga hiburan keluarga. Pemerintah menyediakan 100.000 kupon belanja sembako dan barang gratis senilai Rp500.000, serta 300.000 porsi makanan gratis yang disajikan oleh sekitar 800 pedagang UMKM kaki lima.

Selain itu, bazar rakyat melibatkan pedagang dari berbagai pusat perdagangan seperti Tanah Abang dan Senen, sehingga turut mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Untuk menambah kemeriahan, panitia menyiapkan berbagai hadiah menarik, termasuk 1.000 unit sepeda dan 100 unit motor listrik sebagai doorprize bagi pengunjung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/337/3209257//sembako_murah-3TEJ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/338/3209234//krl-VEBP_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/338/3209213//prabowo_subianto-JSsP_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/337/3209190//prabowo_bertemu_menteri_keamanan_china-mpde_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/338/3209179//pramono_anung-TrlU_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/337/3209173//prabowo_dan_anwar_ibrahim-S9X4_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement