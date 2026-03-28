Prabowo Hadiri Sembako Murah di Monas, Polisi Imbau Warga Hindari Kawasan Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |10:24 WIB
Prabowo Subianto (foto: dok ist)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri acara Gerakan Sembako Murah di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Sabtu (28/3/2026).

Informasi tersebut disampaikan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melalui akun Instagram resminya, @tmcpoldametro. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di kawasan Monas mulai pukul 16.00 WIB hingga selesai.

Sehubungan dengan agenda tersebut, pihak kepolisian memprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan di sekitar Monas. Kepadatan lalu lintas juga diperkirakan terjadi bersamaan dengan tingginya aktivitas masyarakat yang berwisata pada momen akhir libur Lebaran.

“Sehubungan dengan adanya kegiatan Gerakan Sembako Murah oleh Presiden Republik Indonesia serta tingginya aktivitas masyarakat yang berwisata di akhir libur Lebaran, kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk menghindari kawasan Monas, Jakarta Pusat, dan sekitarnya pada Sabtu, 28 Maret 2026,” tulis keterangan resmi TMC Polda Metro Jaya, Sabtu (28/3/2026).

Untuk mengantisipasi kemacetan, pihak kepolisian menyarankan masyarakat beralih menggunakan transportasi umum atau mencari jalur alternatif jika harus melintasi kawasan Monas.

“Guna menghindari kepadatan lalu lintas, masyarakat disarankan menggunakan jalur alternatif atau transportasi umum. Mohon ikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan keamanan bersama,” imbaunya.

(Awaludin)

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/337/3209190//prabowo_bertemu_menteri_keamanan_china-mpde_large.jpg
Prabowo Bertemu Menteri Keamanan China, Tingkatkan Kemitraan Strategis Lewat BIN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/338/3209179//pramono_anung-TrlU_large.jpg
Prabowo Bakal Bangun Hunian Layak Usai Blusukan ke Bantaran Rel, Pramono Janji Support
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/337/3209173//prabowo_dan_anwar_ibrahim-S9X4_large.jpg
Momen Satu Mobil Prabowo dan Anwar Ibrahim saat Antarkan ke Bandara Halim Perdanakusuma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/337/3209169//prabowo-GtPf_large.jpg
Ini Isi Percakapan Prabowo dan Anwar Ibrahim Selama 3 Jam di Istana Merdeka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209159//presiden_prabowo-GrQR_large.png
Tindaklanjuti Instruksi Prabowo, KAI Siapkan 3 Langkah Penataan Permukiman Bantaran Rel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/337/3209146//prabowo-HQbq_large.jpg
Prabowo Bertemu Menteri Keamanan Negara China di Istana, Bahas Geopolitik Dunia
