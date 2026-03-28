Prabowo Hadiri Sembako Murah di Monas, Polisi Imbau Warga Hindari Kawasan Ini

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri acara Gerakan Sembako Murah di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Sabtu (28/3/2026).

Informasi tersebut disampaikan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melalui akun Instagram resminya, @tmcpoldametro. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di kawasan Monas mulai pukul 16.00 WIB hingga selesai.

Sehubungan dengan agenda tersebut, pihak kepolisian memprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan di sekitar Monas. Kepadatan lalu lintas juga diperkirakan terjadi bersamaan dengan tingginya aktivitas masyarakat yang berwisata pada momen akhir libur Lebaran.

“Sehubungan dengan adanya kegiatan Gerakan Sembako Murah oleh Presiden Republik Indonesia serta tingginya aktivitas masyarakat yang berwisata di akhir libur Lebaran, kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk menghindari kawasan Monas, Jakarta Pusat, dan sekitarnya pada Sabtu, 28 Maret 2026,” tulis keterangan resmi TMC Polda Metro Jaya, Sabtu (28/3/2026).

Untuk mengantisipasi kemacetan, pihak kepolisian menyarankan masyarakat beralih menggunakan transportasi umum atau mencari jalur alternatif jika harus melintasi kawasan Monas.

“Guna menghindari kepadatan lalu lintas, masyarakat disarankan menggunakan jalur alternatif atau transportasi umum. Mohon ikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan keamanan bersama,” imbaunya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.