Cegah Jamaah Tercecer, Kemenhaj Siapkan Lima Pos di Area Masjid Nabawi

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyediakan lima pos untuk mencegah jamaah tersesat dan tercecer dari rombongan di area Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, tak menampik adanya potensi jamaah tersesat dan tercecer dari rombongan di area Masjid Nabawi. Namun, ia bersyukur petugas Kemenhaj sigap di sana.

“Alhamdulillah syukurlah, petugas haji kami di sana terutama di bagian Perlindungan Jamaah atau Linjam (perlindungan jamaah) cukup sigap, cukup responsif juga,” ujar Maria saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (26/4/2026).

Ia menyampaikan, telah menyediakan lima pos untuk mengawasi para jamaah haji. Kelima pos itu tersebar di sejumlah titik di area Masjid Nabawi.

“Kita di sana menyediakan ada 5 pos tuh. Ada pos yang berada di Masjid Nabawi, yaitu yang pertama berada di gate utama di gate 336, kemudian ada di gate 330, kemudian juga di gate 310, di gate 360, dan di gate 365,” ujar Maria.