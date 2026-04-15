Menhaj Cerita Kenaikan Biaya Penerbangan Haji Rp1,77 Triliun, Sempat Kelabakan Lapor Prabowo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |19:39 WIB
JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengungkap penyebab kenaikan biaya penerbangan jelang haji 2026 karena harga avtur melonjak.

Saat ini, harga avtur naik dari Rp13.656 menjadi Rp23.551 per liter. Garuda Indonesia dan Saudi Airlines sebagai maskapai yang melayani penerbangan jemaah haji 2026 meminta penambahan biaya.

“Tiba-tiba Garuda minta perubahan harga dari penerbangan jamaah haji. Waktu itu kita juga menanyakan ke Saudi, ‘ini Garuda minta tambahan, Saudi enggak ya?’ Enggak, alhamdulillah enggak, waktu itu disampaikan. Ternyata tiba-tiba Saudi juga minta tambahan karena avturnya naik,” kata Irfan dalam jumpa pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, total tambahan biaya yang diajukan kedua maskapai mencapai angka fantastis, yakni Rp1,77 triliun. Kondisi ini langsung dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah cepat mencari solusi.

Alih-alih membebankan kenaikan biaya kepada jamaah, Presiden Prabowo mengambil sikap tegas dengan menolak opsi tersebut. “Ya karena kita juga agak kelabakan ini, kami lapor kepada Presiden. Presiden mengatakan, ‘Apa pun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jamaah’,” ujarnya.

