3 Kloter Pertama Jamaah Haji Indonesia Tiba di Madinah

MADINAH — Tiga kelompok terbang (kloter) perdana jamaah haji Indonesia tiba di Madinah pada Rabu (22/4/2026). Kloter 1 Embarkasi Yogyakarta (YIA) sebanyak 360 jamaah tiba pukul 06.20 Waktu Arab Saudi (WAS).

Selanjutnya, kloter 1 Embarkasi Jakarta–Pondok Gede (JKG) berjumlah 391 jamaah tiba pukul 06.50 WAS dengan skema Makkah Route (fast track), disusul kloter 1 Embarkasi Medan (KNO) yang tiba pukul 10.00 WAS.

Kedatangan jamaah di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah disambut langsung Duta Besar RI Abdul Aziz Ahmad, Konsul Jenderal RI Jeddah Yusron B. Ambary, Wakil Ketua II PPIH Arab Saudi Budi Agung Nugroho, Kepala Daerah Kerja Madinah Khalilurrahman, serta jajaran petugas lainnya. Penyambutan berlangsung hangat sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu Allah.

Duta Besar RI Abdul Aziz Ahmad menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi atas dukungan dalam penerapan layanan Makkah Route yang mempercepat proses keimigrasian jamaah.

“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi yang telah memungkinkan proses keimigrasian berjalan cepat melalui fast track. Ke depan, kami berharap seluruh jamaah dapat merasakan layanan ini,” ujarnya.