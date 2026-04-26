HOME NEWS NASIONAL

72 Kloter Diterbangkan ke Saudi, Kemenhaj: 17.747 Jamaah Haji Sudah Tiba di Madinah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |17:20 WIB
Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaff (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan sebanyak 28.274 jamaah haji dari 72 kelompok terbang (kloter) telah diterbangkan ke Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.747 jamaah haji dari 45 kloter telah tiba di Madinah, Arab Saudi.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menyampaikan proses pemberangkatan jamaah haji Indonesia melalui embarkasi di berbagai daerah masih terus berjalan. Ia mengatakan proses pemberangkatan jamaah haji telah berlangsung lancar.

“Secara kumulatif, jumlah jamaah yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci hingga hari ini sebanyak 72 kloter dengan jumlah 28.274 jamaah,” ujar Maria saat jumpa pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (26/4/2026).

Selain itu, ia menyampaikan 17.747 jamaah dari 45 kloter telah tiba di Madinah. Para jamaah haji tersebut telah menempati hotel yang telah disiapkan di sana.

“Sementara itu, untuk data ketibaan di Madinah, ada 45 kloter dengan jumlah 17.747 jamaah. Di mana jamaah haji Indonesia juga secara bertahap telah tiba dan menempati akomodasi atau hotel yang telah disiapkan,” kata Maria.

“Jadi, seluruh proses kedatangan ini telah berjalan dengan tertib dengan pendampingan penuh tentunya oleh petugas haji yang siaga memberikan layanan sejak di bandara hingga ke hotel,” pungkasnya.

