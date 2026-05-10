Bertambah 3 Orang, Jumlah Jamaah Haji Meninggal di Saudi Jadi 23

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan duka cita atas wafatnya tiga jamaah haji asal Indonesia pada Sabtu 9 Mei 2026. Maka, jumlah jamaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi menjadi 23 orang.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada Sabtu, 9 Mei 2026, terdapat tiga jamaah kita yang wafat di Arab Saudi," kata Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, Minggu (10/5/2026).

Ketiga jamaah yang meninggal dunia yakni Rodiah Wayan, jamaah asal Kabupaten Tegal, Jawa Tengah; Qomriyah Dul Tayyib, jamaah asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur; serta Nursidah Sindrang Sijara, asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

"Dengan demikian, jumlah jamaah wafat di Arab Saudi hingga saat ini sebanyak 23 orang," terang Ichsan.

Ichsan menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya para jamaah haji di Arab Saudi. "Kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga seluruh almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

