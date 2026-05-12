Kemenhaj: 138.879 Jemaah Haji Indonesia Sudah Tiba di Arab Saudi

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat hingga hari ke-22 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, sebanyak 359 kloter dengan total 138.879 jemaah haji dan 1.433 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff mengatakan, secara umum seluruh layanan haji Indonesia berjalan lancar, mulai dari pemberangkatan, kedatangan di Arab Saudi, hingga layanan akomodasi dan kesehatan jemaah.

"Berdasarkan data terakhir, sebanyak 359 kloter dengan 138.879 jemaah dan 1.433 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah juga terus berlangsung secara bertahap," ujar Maria, Selasa (12/5/2026).

Maria menjelaskan, hingga saat ini sebanyak 273 kloter dengan 105.360 jemaah dan 1.092 petugas telah tiba di Makkah. Sementara itu, untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah, tercatat sebanyak 84 kloter dengan 32.009 jemaah dan 337 petugas telah tiba di Arab Saudi.

Selain itu, jemaah haji khusus yang telah tiba di Arab Saudi mencapai 6.018 orang dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal yang ditetapkan.