Sebanyak 77 Jemaah Haji Indonesia Masih Dirawat di Arab Saudi

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah melaporkan sebanyak 20 jemaah haji Indonesia meninggal dunia di Arab Saudi hingga Jumat, 8 Mei 2026. Sementara itu, 77 jemaah masih menjalani perawatan.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha mengungkapkan, terdapat empat jemaah haji Indonesia yang meninggal di Tanah Suci, yakni Ngadikin Harjowiyono (56) asal Kulon Progo, Sibiatun Saji (72) asal Lamongan, Munisah Ijil Muhammad (87) asal Lombok Tengah, dan Siti Totou Umar (67) asal Ternate.

“Terkait data jemaah wafat, hingga 8 Mei 2026 tercatat 20 jemaah wafat di Arab Saudi. Kemenhaj menyampaikan duka cita mendalam dan memastikan seluruh hak layanan jemaah wafat terpenuhi sesuai prosedur,” ujar Ichsan, Sabtu (9/5/2026).

Dari sisi kesehatan, Ichsan menyampaikan hingga saat ini tercatat 170 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), 352 jemaah dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi, dan 77 jemaah masih menjalani perawatan.