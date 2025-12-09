Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prediksi Hujan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |04:23 WIB
BMKG Prediksi Hujan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini
BMKG Prediksi Hujan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur sebagian wilayah Jakarta pada hari ini, Selasa (9/12/2025). 

1. Diprediksi Hujan

Melansir laman BMKG, hujan turun dengan intensitas ringan diperkirakan melanda Kepulauan Seribu. Suhu udara berkisar 26-28 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 74-87%. 

Sementara wilayah Jakarta Utara diprediksi berawan. Suhu udara juga berkisar antara 25-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 69-88 persen. 

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 24-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 63-90 persen. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188672/angin_kencang-Sk3e_large.jpg
BMKG Deteksi Potensi Siklon Tropis saat Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188365/hujan-kULM_large.jpg
Prediksi Cuaca Minggu Kedua Desember: Hujan Guyur Jabodetabek 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186780/hujan-I6L1_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186412/cuaca-vbi2_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprakirakan Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185452/cuaca-DN9V_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184432/hujan-pvaM_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Ringan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement