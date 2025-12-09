BMKG Prediksi Hujan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur sebagian wilayah Jakarta pada hari ini, Selasa (9/12/2025).

1. Diprediksi Hujan

Melansir laman BMKG, hujan turun dengan intensitas ringan diperkirakan melanda Kepulauan Seribu. Suhu udara berkisar 26-28 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 74-87%.

Sementara wilayah Jakarta Utara diprediksi berawan. Suhu udara juga berkisar antara 25-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 69-88 persen.

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 24-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 63-90 persen.