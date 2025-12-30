Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Setujui Renovasi 2 Juta Unit Rumah Tidak Layak Huni di 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |20:55 WIB
Prabowo Setujui Renovasi 2 Juta Unit Rumah Tidak Layak Huni di 2026
Iustrasi Renovasi Rumah/okezone
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan target program renovasi rumah hingga 2 juta unit pada tahun 2026. Renovasi rumah tidak layak huni yang telah dialokasikan anggarannya dalam APBN 2026.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah usai dipanggil Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Fahri mengatakan, Presiden Prabowo membayangkan adanya akselerasi besar-besaran dalam program perumahan rakyat.

"Karena beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran. Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400.000 tapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah," ujar Fahri setelah pertemuan.

Fahri menegaskan pembangunan renovasi rumah khususnya di kawasan perkotaan membutuhkan mekanisme percepatan karena kompleksnya persoalan lahan.

"Kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit dan inilah yang kami lagi desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan," jelas Fahri.

Sementara terkait kecepatan akselerasi yang diinginkan Presiden Prabowo untuk tahun 2026, Fahri menilai pembentukan satu lembaga khusus menjadi kunci utama.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192679//prabowo-1j8R_large.jpg
Prabowo Akan Kembali Kunjungi Aceh Tamiang Awal Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192611//polri-ZW5l_large.jpg
Polri Sita 590 Ton Narkoba Rp41 Triliun, Selamatkan 1,79 Miliar Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192519//mensesneg_prasetyo_hadi-G0eA_large.jpg
Prabowo Minta Pengurusan Dokumen Rusak Akibat Banjir di Sumatera Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192450//prabowo-MktH_large.jpg
Presiden Prabowo Teken KUHAP Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192427//prabowo-WVTg_large.jpg
Prabowo Berencana Tahun Baruan di Lokasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192404//prabowo-MdOq_large.jpg
Prabowo Kirim Helikopter Pribadi ke Mualem untuk Bencana Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement