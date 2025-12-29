Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Minta Pengurusan Dokumen Rusak Akibat Banjir di Sumatera Gratis

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |22:23 WIB
Prabowo Minta Pengurusan Dokumen Rusak Akibat Banjir di Sumatera Gratis
Prabowo Minta Pengurusan Dokumen Rusak Akibat Banjir di Sumatera Gratis (Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta pengurusan berkas dan dokumen yang hilang dan rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tak dipungut biaya alias gratis.

1. Urus Dokumen Gratis

“Atas petunjuk Bapak Presiden tadi sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang diminta untuk tidak dipungut biaya,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

Prasetyo meminta jajaran Kementerian Dalam Negeri agar melakukan pengawasan dalam proses pengurusan dokumen tersebut. Ini guna mencegah adanya oknum yang ingin melakukan aksi licik.

"Kami mohon diberikan catatan, Pak Mendagri, untuk dilakukan monitoring dan pengawasan supaya di dalam pelaksanaannya tidak ada oknum-oknum yang di lapangan yang nanti memanfaatkan situasi," ujarnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyatakan sudah membentuk 9 tim yang tersebar di Dukcapil tiap-tiap provinsi terdampak sejak 15 November lalu.

 

Halaman:
1 2
      
