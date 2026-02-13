Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Siapkan Peta Jalur Mudik Aman Bencana Jelang Idul Fitri 2026

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |13:05 WIB
BNPB Siapkan Peta Jalur Mudik Aman Bencana Jelang Idul Fitri 2026
Mudik Lebaran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, untuk mengantisipasi potensi ancaman bencana pada periode libur Idul Fitri 2026, baik bencana hidrometeorologi maupun geologi.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan adalah pemanfaatan platform InaRISK serta penyusunan peta jalur mudik aman bencana.

“Antara lain dengan pemanfaatan platform InaRISK dan menyiapkan peta jalur mudik aman bencana, kemudian menerbitkan surat edaran bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan rencana operasi dan gelar peralatan, serta mempersiapkan operasi modifikasi cuaca apabila diperlukan,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, BNPB bersama pemerintah daerah juga akan menerjunkan tim yang dikomandoi pejabat setingkat eselon I untuk melakukan pemantauan di lokasi yang diprediksi terjadi lonjakan aktivitas masyarakat, seperti rest area, terminal, pelabuhan, bandara, hingga tempat wisata.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB mudik lebaran mudik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201336//mudik_lebaran-M456_large.jpg
Resmi! Libur Lebaran 2026 Bisa Sampai 13 Hari, Cek Jadwal Lengkapnya di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/340/3201169//banjir_di_kendal_jateng-WDqZ_large.jpg
Banjir Landa Kendal Jateng, 1.430 KK Terdampak dan Ribuan Rumah Tergenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201101//asdp-JPQt_large.jpg
ASDP Dukung Stimulus Transportasi Lebaran 2026, Ada Diskon Tarif 100% pada 12-31 Maret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/15/3200683//mudik-v2Qu_large.jpg
Jasa Marga Proyeksi 3,6 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek saat Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/340/3200538//viral-xu3E_large.jpg
Ribuan Warga Mengungsi Akibat Musibah Tanah Bergerak di Tegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/340/3200354//bencana_alam-cGQF_large.jpg
Satu Orang Tewas Akibat Tanah Longsor di Pemalang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement