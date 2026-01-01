Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Malam Tahun Baru di Lokasi Bencana, Prabowo: Hadapi Musibah Kita Harus Kuat!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |07:13 WIB
Presiden Prabowo Subianto
JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menghabiskan malam pergantian Tahun Baru 2026 dengan berdoa bersama warga di lokasi terdampak bencana. Prabowo hadir langsung bersama masyarakat, memanjatkan doa, serta menguatkan harapan akan pemulihan dan masa depan yang lebih baik.

Tanpa perayaan meriah, malam tahun baru diisi dengan refleksi dan kebersamaan. Prabowo berbaur bersama warga, menyapa anak-anak, dan berdialog dengan keluarga terdampak, menciptakan suasana hangat yang menegaskan kehadiran negara di tengah rakyatnya.

"Kita tentunya berdoa terus bahwa yang Maha Kuasa akan memberi yang terbaik untuk kita,’’ujar Prabowo, Kamis (1/1/2026).

‘’Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan. Tapi kita harus terus semangat, ikhlas, kita harus terus kuat, tegar jiwa kita," lanjut Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan ucapan Tahun Baru yang sarat makna dan doa.

 

