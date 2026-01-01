Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Kita Tidak Akan Tinggalkan Rakyat di Tengah Musibah!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |08:41 WIB
Prabowo: Kita Tidak Akan Tinggalkan Rakyat di Tengah Musibah!
Presiden Prabowo Subianto/biro pers
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah tidak akan meninggalkan rakyat yang sedang menghadapi musibah. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada malam pergantian Tahun Baru di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang masih diberikan di tengah berbagai tantangan. Prabowo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tegar, ikhlas, dan menjaga semangat kebersamaan.

“Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan. Tapi kita harus terus semangat, ikhlas, kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan, dan percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Kita akan bersama,” ujar Prabowo, dikutip Kamis (1/1/2026).

Kepada para warga, Prabowo menyampaikan kehadirannya di Tapanuli Selatan pada pergantian tahun ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk selalu bersama rakyat khususnya mereka yang terdampak bencana.

“Kita, saya tugaskan untuk menteri-menteri semua berpencar, mengecek, melihat, memeriksa semua perkembangan di semua daerah yang terdampak,” kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3192963/prabowo-OXsU_large.jpg
Malam Tahun Baru di Lokasi Bencana, Prabowo: Hadapi Musibah Kita Harus Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3192961/prabowo-v5yf_large.jpg
Momen Prabowo Tahun Baru Bersama Korban Bencana di Tapsel, Kebersamaan dan Tanpa Sekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3192959/prabowo-BKO2_large.jpg
Pesan Prabowo di Tahun Baru: Gotong Royong, Jaga dan Hormati Alam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192719/prabowo-0V5h_large.jpg
Prabowo Akan Malam Tahun Baru di Aceh Bersama Masyarakat Terdampak Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191017/prabowo-PJYw_large.jpg
Prabowo ke Menteri: Jangan Setia ke Prabowo, Setia kepada Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191012/prabowo-ydKv_large.jpg
Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Hentikan Segala Bentuk Tipu-Menipu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement