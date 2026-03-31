Pramono Siapkan Lahan PLTSa Atasi Sampah di Bantargebang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |22:01 WIB
Pramono Siapkan Lahan PLTSa Atasi Sampah di Bantargebang
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapannya menyediakan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di TPST Bantargebang, Kota Bekasi. Permintaan lahan untuk pembangunan PLTSa ini diminta langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

"Saya tadi komunikasi langsung dengan Pak Menko Pangan dan beliau meminta untuk lahan di Bantargebang yang dipersiapkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah sudah kami persiapkan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Pramono mengaku setuju dengan permintaan Zulhas soal lahan tersebut, demi percepatan pembangunan PLTSa untuk pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Sebab, lokasi tersebut kini sudah terbebani dengan sampah yang menumpuk.

"Memang saya setuju dengan Pak Menko, Bantargebang ini kan sudah terlalu lama sekali, bebannya terlalu berat. Di sana sudah ada sampah 55 juta, tanpa bermaksud menyalahkan siapa pun, ini sudah peristiwa yang dari waktu ke waktu," ucapnya.

Ia menyebut, Jakarta bersama pemerintah pusat akan membangun tiga PLTSa untuk penanganan sampah Ibu Kota. "Apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk pembangkit listrik tenaga sampah, termasuk di dalamnya di Bantargebang, kami segera tindak lanjuti dan Jakarta untuk pembangkit listrik tenaga sampah akan ada tiga," tuturnya.

