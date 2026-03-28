Pramono Ungkap Dampak Longsor Bantargebang, Sampah Jakarta Menumpuk Sepekan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |10:49 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Okezone)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengakui bahwa Ibu Kota menghadapi persoalan penanganan sampah menjelang Lebaran 2026. Hal ini disebabkan oleh insiden longsor gunungan sampah di Zona 4A TPST Bantargebang, Kota Bekasi, pada Minggu 8 Maret 2026.

"Jadi hampir satu minggu sebelum Lebaran memang ada persoalan sampah di Jakarta. Saya sampaikan apa adanya," kata Pramono kepada wartawan, Sabtu (28/3/2026).

Akibat longsor tersebut, Zona 4A di TPST Bantargebang terpaksa ditutup sementara sehingga sampah dari Ibu Kota tidak bisa dibuang melalui jalur tersebut. Ia menyebut penanganan untuk mengembalikan zona tersebut kembali normal memakan waktu sekitar 10 hari.

"Karena Zona 4 di Bantargebang pada waktu longsor itu baru tertangani sepenuhnya kurang lebih 10 hari," sambungnya.

Ia menegaskan, bahwa Zona 4A di TPST Bantargebang saat ini sudah kembali beroperasi normal. Sampah yang sempat ditimbun sementara akibat longsor tersebut kini mulai diangkut kembali.

"Tapi sekarang Zona 4 sudah siap. Dengan demikian, jika dilihat saat ini, praktis sampah-sampah yang sempat ditimbun sementara sudah mulai kita angkut kembali," tuturnya.

(Awaludin)

Berita Terkait

Prabowo Bakal Bangun Hunian Layak Usai Blusukan ke Bantaran Rel, Pramono Janji Support
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/338/3209178//pramono_anung-VmTt_large.jpg
Viral Mobil DLH Diduga Buang Sampah ke Kali Pesanggrahan, Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/11/3209058//ruang_terbuka_hijau-5z4x_large.jpg
Pemprov DKI Perkuat Kualitas Ruang Hijau, Didukung Kontribusi Pajak Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/338/3208682//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-X50z_large.jpg
Pramono Ancam Tindak ASN yang Salahgunakan Mobil Dinas dan Absen Usai WFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/338/3208668//asn_pemprov_dki_mengikuti_halalbihalal_pada_hari_pertama_masuk_kerja_pasca_libur_lebaran-TM6u_large.jpg
Ribuan ASN Pemprov DKI Jakarta Masuk Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/338/3208181//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-NQ0K_large.jpg
Gubernur Pramono Perkirakan Lonjakan Pendatang Pasca Lebaran, Pastikan Tak Ada Operasi Yustisi
