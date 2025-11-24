Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dukung MBG, Mi Burung Dara Gandeng ICA Kawal Standar Gizi dan Keamanan Pangan Nasional

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |11:55 WIB
Dukung MBG, Mi Burung Dara Gandeng ICA Kawal Standar Gizi dan Keamanan Pangan Nasional
Mi Burung Dara menggandeng ICA kawal standar gizi dan keamanan pangan nasional. (Foto: dok Mi Burung Dara)
JAKARTA – Mi Burung Dara menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program nasional yang tengah berjalan masif di berbagai wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari industri pangan nasional, Mi Burung Dara mengambil peran strategis melalui kolaborasi dengan Indonesian Chef Association (ICA) untuk memastikan setiap hidangan MBG memenuhi standar gizi, higienitas, serta keamanan pangan yang konsisten.

Program MBG hingga pertengahan Oktober 2025 telah membangun lebih dari 11.900 dapur dan melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil.

Cakupan yang begitu luas ini tentu menghadirkan tantangan besar, mulai dari pemenuhan standar gizi, keamanan pangan, kesiapan dapur, hingga kompetensi tenaga masak. Untuk menjawab tantangan tersebut, kolaborasi antara industri pangan dan tenaga profesional menjadi semakin penting.

Public Relation PT Surya Pratista Hutama (Suprama), produsen Mi Burung Dara, Silvester Yansen Perera, menegaskan bahwa industri memiliki peran vital dalam keberhasilan MBG.

“Kolaborasi dengan ICA merupakan upaya kami memastikan bahan pangan yang digunakan dapur-dapur MBG aman, bergizi, dan dapat memenuhi standar penyajian bagi jutaan penerima manfaat,” ujarnya.

