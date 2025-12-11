Pemerintah Sebut Mimika Kota Paling Inovatif di Tanah Papua

Pemerintah Sebut Mimika Kota Paling Inovatif di Tanah Papua

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri menyebut, Kabupaten Mimika sebagai salah satu daerah paling progresif di Indonesia. Kabupaten Mimika diharapkan menjadi role model atau percontohan bagi daerah-daerah lain, khususnya di wilayah Papua, dalam hal tata kelola pemerintahan yang modern dan inovatif.

Kemendagri menobatkan Kabupaten Mimika sebagai penerima Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan ini merupakan barometer kinerja inovasi pemerintah daerah di Indonesia.

Kemendagri memberikan apresiasi ini kepada daerah yang dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Ini adalah jawaban atas kerja keras kita semua. Ini membuktikan bahwa Mimika mampu bertransformasi menjadi daerah yang adaptif terhadap perubahan zaman,” ujar Bupati Mimika, Johannes Rettob, Kamis (11/12/2025).

“Kami tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun infrastruktur pelayanan yang inovatif, cepat, dan transparan," lanjutnya.

Menurutnya, predikat ini diraih setelah Pemkab Mimika melewati serangkaian tahapan seleksi yang sangat ketat yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang tahun 2025.