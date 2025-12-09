Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendagri Ungkap Bupati Aceh Selatan Umrah karena Tunaikan Nazar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |20:30 WIB
Mendagri Ungkap Bupati Aceh Selatan Umrah karena Tunaikan Nazar
Mendagri Ungkap Bupati Aceh Selatan Umrah karena Tunaikan Nazar (iNews Media Group/Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Bupati Aceh Selatan nonaktif, Mirwan MS, menjalankan ibadah umrah di tengah banjir dan tanah longsor melanda daerahnya. Rupanya, Mirwan menjalankan umrah lantaran menunaikan nazarnya.

1. Nazar

"Kita juga menyayangkan yang bersangkutan sampai tetap juga ke luar negeri. Yang bersangkutan saya tanya, menyatakan bahwa sudah punya nazar. Saya enggak tahu nazar apa, dan kemudian melaksanakan ibadah umrah," kata Mendagri Tito Karnavian, Selasa (9/12/2025).

Saat itu Mirwan, lanjut Tito, sempat menyatakan telah membantu. Tito menegaskan, membantu masyarakat adalah ibadah yang paling utama, terlebih sedang dalam kondisi bencana dan kesulitan.

“Yang bersangkutan mengatakan sudah membantu, tapi kan tidak cukup sekadar hanya membantu masyarakat. Ada masalah-masalah lain yang perlu diselesaikan di sana,” tuturnya.

Tito kemudian merincikan terdapat enam kecamatan dan 12 kampung di Aceh Selatan yang terdampak bencana. Sebanyak 2.174 KK atau 5.940 jiwa dievakuasi ke empat titik lokasi pengungsian.

Kemudian, tiga kantor pemerintahan, tiga tempat ibadah, dan satu bangunan sekolah rusak berat. Disusul ruas jalan nasional yang menjadi penghubung daerah Tapak Tuan-Medan pun masih terputus. 

“Ada satu jembatan namanya Lhok Miera di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, aksesnya masih terputus. Sehingga ada kerugian harta benda, yang memang alhamdulillah kerugian jiwa belum ada yang saat ini kita catat ya,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188833//bencana_sumatera-oPbO_large.jpg
Bencana Sumatera, Kebijakan Salah di Masa Lampau Jangan Sampai Terulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188848//tanggap_darurat_bencana_di_sumbar_diperpanjang-nQm9_large.jpeg
Status Tanggap Darurat Bencana di Sumbar Diperpanjang hingga 22 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188840//tni-ea5L_large.jpg
Pascabanjir, Aksi Heroik TNI Sulap RSUD Aceh Tamiang dari Berlumpur Jadi Kinclong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188839//banjir-dS6A_large.jpg
Ketua MPU Aceh Ajak Masyarakat Dukung Pemulihan Pascabanjir, Jangan Saling Menyalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188824//tim_sar_saat_evakuasi_korban_bencana_sumatera-6q7b_large.jpeg
Korban Bencana di Sumatera Tembus 964 Jiwa dan 293 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188820//viral-A6Q9_large.jpg
Viral! Gajah Sumatra Dikerahkan Bantu Bersihkan Tumpukan Kayu di Aceh Pasca Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement