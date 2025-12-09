Mendagri Ungkap Bupati Aceh Selatan Umrah karena Tunaikan Nazar

JAKARTA - Bupati Aceh Selatan nonaktif, Mirwan MS, menjalankan ibadah umrah di tengah banjir dan tanah longsor melanda daerahnya. Rupanya, Mirwan menjalankan umrah lantaran menunaikan nazarnya.

1. Nazar

"Kita juga menyayangkan yang bersangkutan sampai tetap juga ke luar negeri. Yang bersangkutan saya tanya, menyatakan bahwa sudah punya nazar. Saya enggak tahu nazar apa, dan kemudian melaksanakan ibadah umrah," kata Mendagri Tito Karnavian, Selasa (9/12/2025).

Saat itu Mirwan, lanjut Tito, sempat menyatakan telah membantu. Tito menegaskan, membantu masyarakat adalah ibadah yang paling utama, terlebih sedang dalam kondisi bencana dan kesulitan.

“Yang bersangkutan mengatakan sudah membantu, tapi kan tidak cukup sekadar hanya membantu masyarakat. Ada masalah-masalah lain yang perlu diselesaikan di sana,” tuturnya.

Tito kemudian merincikan terdapat enam kecamatan dan 12 kampung di Aceh Selatan yang terdampak bencana. Sebanyak 2.174 KK atau 5.940 jiwa dievakuasi ke empat titik lokasi pengungsian.

Kemudian, tiga kantor pemerintahan, tiga tempat ibadah, dan satu bangunan sekolah rusak berat. Disusul ruas jalan nasional yang menjadi penghubung daerah Tapak Tuan-Medan pun masih terputus.

“Ada satu jembatan namanya Lhok Miera di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, aksesnya masih terputus. Sehingga ada kerugian harta benda, yang memang alhamdulillah kerugian jiwa belum ada yang saat ini kita catat ya,” ungkapnya.