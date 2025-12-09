Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Lengkap Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms Berangkat Umroh hingga Disuruh Pulang Mendagri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |17:42 WIB
Kronologi Lengkap Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms Berangkat Umroh hingga Disuruh Pulang Mendagri
Kronologi Lengkap Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms Berangkat Umroh hingga Disuruh Pulang Mendagri (Ist)
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menceritakan kronologi perjalanan umroh Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms. Mirwan pergi umroh tanpa izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga diminta pulang melalui sambungan telepon.

1. Bupati Aceh Selatan Umroh

Tito menjelaskan, sebenarnya Mirwan sempat mengajukan surat ke Pemprov Aceh terkait proses izin ke luar negeri Kemendagri bagi kepala daerah tanggal 22 November 2025.

“Jadi sebelum terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Setelah itu kan tanggal 24 terjadi banjir sampai dengan tanggal 30 ya. Kemudian Gubernur Aceh sudah menetapkan keadaan tanggap darurat 27 November,” kata Tito saat konferensi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

Ia menerangkan, surat yang dilayangkan Mirwan itu kemudian ditolak Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem pada 28 November 2025. Dia menyatakan, permohonan izin tidak dapat diproses lebih lanjut lantaran situasi daerah dalam keadaan bencana.

“Kemudian Bupati Aceh Selatan kembali di Banda Aceh. Dia sebelumnya sudah berangkat di Jakarta tadi, balik ke Banda Aceh dan kemudian dia juga melakukan kegiatan untuk membantu masyarakatnya,” ujar dia.

Namun, tanggal 2 Desember 2025, Mirwan Ms tetap berangkat umroh melalui Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda. Setelah menerima kabar tersebut, Tito mengaku langsung menelepon Mirwan dan memintanya segera pulang.

“Saya kemudian langsung menelepon kepala yang bersangkutan, minta nomornya dan kemudian dapat. Saya minta untuk yang bersangkutan segera pulang,” ungkapnya.

 

