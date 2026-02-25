Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cegah Kegagalan Kebijakan, Pemerintah Minta Jateng Perkuat Inovasi Policy Brief

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |22:52 WIB
Cegah Kegagalan Kebijakan, Pemerintah Minta Jateng Perkuat Inovasi Policy Brief
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo/ist
JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri mengajak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief sebagai instrumen strategis dalam membangun kebijakan berbasis bukti (evidence based policy).

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan, inovasi daerah perlu ditransformasikan menjadi kebijakan publik yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan.

‘’Maka dari itu, diperlukan instrumen analisis yang mampu melegitimasi invensi agar dapat diimplementasikan sebagai inovasi yang solutif dan berdampak nyata,’’ ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Dia menjelaskan, inovasi adalah invensi yang digunakan untuk menjawab persoalan aktual, baik kondisi saat ini maupun tantangan ke depan.

Namun agar inovasi tersebut tidak berhenti sebagai praktik baik semata, diperlukan policy brief sebagai landasan analisis kebijakan yang memastikan solusi tersebut layak, terukur, dan berkelanjutan.

"Inovasi adalah invensi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menjadi solusi atas permasalahan yang sudah dirasakan saat ini bukan masa lalu, dan juga  mungkin untuk sifatnya responsif untuk masa yang akan datang," ungkap Yusharto.

Di samping itu, dia menjelaskan, policy brief menjadi jembatan antara invensi dan inovasi, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil tidak sekadar didasarkan pada intuisi atau kepentingan jangka pendek, melainkan pada bukti ilmiah, data empiris, serta praktik terbaik yang telah teruji.

 

