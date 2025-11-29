Mimika Kota Paling Toleran di Papua, Menag: Identitas Keagamaan dan Kebangsaan Berjalan Beriringan!

JAKARTA – Kabupaten Mimika, Papua Tengah mencatat sejarah baru dalam upaya merawat kerukunan umat beragama. Mimika meraih Harmony Award 2025 dari Kementerian Agama terkait toleransi umat beragama di Bumi Cendrawasih.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, bahwa capaian harmoni nasional ini bukan hanya prestasi, tetapi amanah besar yang harus dirawat bersama sebagai bangsa.

“Data menunjukkan bahwa kita berada pada tahun indeks harmoni tertinggi sepanjang sejarah Indonesia,"ujar Menag di Jakarta, dikutip Sabtu (29/11/2025).

"Kita harus bersyukur, sekaligus bertanggung jawab untuk memelihara harmoni ini. Tidak mungkin terwujud kerukunan tanpa harmoni, dan harmoni tidak mungkin terwujud tanpa kesediaan kita untuk menerima perbedaan,”lanjutnya.

Menag menjelaskan, bahwa toleransi bukanlah upaya menyeragamkan yang berbeda, atau memisahkan yang sama, melainkan kemampuan menjaga kemesraan dan persahabatan di tengah keberagaman.

Dia juga menekankan pentingnya proses pengindonesiaan ajaran agama, budaya lokal, serta pelokalan nilai keindonesiaan agar identitas keagamaan dan kebangsaan bisa berjalan beriringan.

“Saya seratus persen Muslim, seratus persen Indonesia, dan seratus persen Bugis. Umat beragama lain juga dapat menjadi seratus persen beragama sekaligus seratus persen Indonesia. Jika filosofi ini kita pegang teguh, maka selamat tinggal konflik dan welcome harmoni,” tandasnya.

Sementara itu, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin menyampaikan bahwa Harmony Award merupakan salah satu kebijakan penting untuk memperkuat ekosistem kerukunan di seluruh Indonesia, sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.