Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mimika Kota Paling Toleran di Papua, Menag: Identitas Keagamaan dan Kebangsaan Berjalan Beriringan!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |15:56 WIB
Mimika Kota Paling Toleran di Papua, Menag: Identitas Keagamaan dan Kebangsaan Berjalan Beriringan!
Menag: Identitas Keagamaan dan Kebangsaan Berjalan Beriringan!
A
A
A

JAKARTA – Kabupaten Mimika, Papua Tengah  mencatat sejarah baru dalam upaya merawat kerukunan umat beragama. Mimika meraih Harmony Award 2025 dari Kementerian Agama terkait toleransi umat beragama di Bumi Cendrawasih.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, bahwa capaian harmoni nasional ini bukan hanya prestasi, tetapi amanah besar yang harus dirawat bersama sebagai bangsa.

“Data menunjukkan bahwa kita berada pada tahun indeks harmoni tertinggi sepanjang sejarah Indonesia,"ujar Menag di Jakarta, dikutip Sabtu (29/11/2025).

"Kita harus bersyukur, sekaligus bertanggung jawab untuk memelihara harmoni ini. Tidak mungkin terwujud kerukunan tanpa harmoni, dan harmoni tidak mungkin terwujud tanpa kesediaan kita untuk menerima perbedaan,”lanjutnya.

Menag menjelaskan, bahwa toleransi bukanlah upaya menyeragamkan yang berbeda, atau memisahkan yang sama, melainkan kemampuan menjaga kemesraan dan persahabatan di tengah keberagaman.

Dia juga menekankan pentingnya proses pengindonesiaan ajaran agama, budaya lokal, serta pelokalan nilai keindonesiaan agar identitas keagamaan dan kebangsaan bisa berjalan beriringan.

“Saya seratus persen Muslim, seratus persen Indonesia, dan seratus persen Bugis. Umat beragama lain juga dapat menjadi seratus persen beragama sekaligus seratus persen Indonesia. Jika filosofi ini kita pegang teguh, maka selamat tinggal konflik dan welcome harmoni,” tandasnya.

Sementara itu, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin menyampaikan bahwa Harmony Award merupakan salah satu kebijakan penting untuk memperkuat ekosistem kerukunan di seluruh Indonesia, sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186694//pemerintah-0pjD_large.jpg
Menag: Indonesia Raih Tingkat Harmoni Tertinggi Sepanjang Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186610//pemerintah-06mZ_large.jpg
Pemerintah Dorong Pesantren Jadi Pelopor Ekoteologi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186345//pemerintah-Bio8_large.jpg
Sempat Terpinggirkan saat Zaman Kolonial, Pemerintah Dorong Era Baru Transformasi Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186302//pemerintah-PhWX_large.jpg
Wamenag: Majelis Taklim yang Kuat dan Moderat Modal Sosial Besar bagi Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186282//pemerintah-0BTz_large.jpg
Soroti Konflik Palestina-Israel, Menag: Indonesia Harus Ikut Serta Jaga Perdamaian Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186236//pemerintah-YtzC_large.jpg
Kemenag: Majelis Taklim Perkuat Literasi Keagamaan dan Kesadaran Ekoteologi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement