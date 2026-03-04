Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Usai Bertemu Presiden Prabowo, Menag Sebut Nuzulul Quran Akan Digelar di Istana Negara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |20:00 WIB
Usai Bertemu Presiden Prabowo, Menag Sebut Nuzulul Quran Akan Digelar di Istana Negara
Menag Nasaruddin Umar (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menemui Presiden Prabowo Subianto membahas persiapan Nuzulul Quran 17 Ramadhan. Nasaruddin mengungkapkan kegiatan Nuzulul Quran akan digelar di Istana Negara, Jakarta.

“Saya baru saja menghadap Bapak Presiden untuk membicarakan persiapan Nuzulul Quran. Jadi, insya Allah Nuzulul Quran yang akan dilaksanakan di Jakarta tepatnya di Istana Negara,” kata Nasaruddin, Rabu (4/3/2026).

Ia menerangkan, ada beberapa opsi terkait lokasi acara Nuzulul Quran, mulai dari Masjid Istiqlal dan Istana Garuda IKN. Namun, lanjut dia, Prabowo menyampaikan acara yang dihadirinya akan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta.

“Kami bicarakan juga mengenai teknis karena banyak alternatif, apakah di IKN, apakah di Istiqlal, apakah di Istana. Bapak Presiden memberi petunjuk kita lakukan di Istana Negara,” ujarnya.

Menag menambahkan, pertemuan itu turut membahas lokasi pembayaran zakat Prabowo dan para anggota Kabinet Merah Putih.

“Kami juga membicarakan tentang pembayaran zakat untuk Bapak Presiden beserta para pejabatnya. Itu juga kita akan jadwalkan di Istana Negara,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
