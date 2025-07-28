Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Orang Tewas dan Sejumlah Penumpang Luka Parah Akibat Kecelakaan Kereta di Jerman

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |06:31 WIB
JERMAN - Tiga orang tewas dan  sejumlah penumpang lainnya luka parah ketika sebuah kereta penumpang tergelincir di Jerman.

Kereta tersebut tergelincir dari rel di antara kota Riedlingen dan Munderkingen, dekat perbatasan Jerman dengan Prancis dan Swiss.

Melansir Reuters, Senin (28/7/2025), kereta tersebut sedang menempuh rute sekitar 90 km (55 mil) antara Sigmaringen dan Ulm. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan polisi.

Sebuah gambar dari kantor berita Jerman DPA menunjukkan sebagian besar gerbong kereta masih utuh, tetapi terguling dan terguling ke samping.

Operator kereta api nasional Jerman, Deutsche Bahn (DBNUL), mengatakan, bahwa masih banyak terdapat korban luka akibat kecelakaan tersebut.

(Fahmi Firdaus )

      
