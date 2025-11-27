Fortuner Ringsek Ditabrak Kereta di Cengkareng, Polisi: Seluruh Penumpang Selamat

JAKARTA - Satu unit mobil Toyota Fortuner tertabrak kereta api di perlintasan Jalan Cengkareng Gren, Jakarta Barat, Rabu 26 November 2025 malam.

“Kendaraan yang terlibat adalah mobil Fortuner dan Kereta Api Ekspres Bandara (No. Lokomotif),” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, Kamis (27/11/2025).

Joko menjelaskan, kecelakaan bermula saat Fortuner yang dikemudikan Tjhan Riko melaju dari arah utara menuju selatan.



Saat tiba di perlintasan KA Cengkareng Gren, mobil tersebut tertemper Kereta Api Ekspres Bandara yang melaju dari arah barat ke timur.