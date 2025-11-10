Tabrakan Kereta di Slovakia, Puluhan Penumpang Terluka

SLOVAKIA - Dua kereta tabrakan di dekat Kota Pezinok, wilayah Bratislava, Slovakia, Minggu (9/11/2025). Dalam kejadian tersebut, 11 orang luka berat.

1. Kereta Tabrakan di Slovakia

Polisi menerima laporan mengenai kecelakaan tersebut pukul 19.31 waktu setempat. Kereta Tatran 620, yang sedang dalam perjalanan dari Kosice ke Bratislava, bertabrakan dengan REX 1814, yang sedang menuju ibu kota dari Nitra. Diduga salah satu kereta api menerobos lampu merah dan menabrak kereta lainnya dari belakang.

"Dua pasien saat ini sedang menjalani operasi. Kami memperkirakan jumlah orang yang harus menjalani operasi akan meningkat," kata Seorang juru bicara Rumah Sakit Universitas Bratislava, melansir Mirror, Senin (10/11/2025).

Menteri Dalam Negeri Slovakia, Matus Sutaj Estok mengatakan, 11 orang luka berat dan dibawa ke rumah sakit. Sementara puluhan lainnya menderita luka ringan. Ia mengatakan sekitar 800 orang berada di dalam kereta, yang keduanya "penuh dengan mahasiswa".

"Kedua masinis kereta dinyatakan negatif alkohol dan narkoba," kata juru bicara kepolisian daerah Bratislava.

"Ini insiden yang luar biasa," kata Ivan Bednarok, kepala layanan kereta api Slovakia ZSR.

"Salah satu kereta berada di tempat yang seharusnya tidak seharusnya. Saya tidak akan berspekulasi sebelum penyelidikan selesai, tetapi kereta itu jelas-jelas melanggar lampu merah, berhenti di tempat yang seharusnya tidak seharusnya, dan kereta ekspres kedua menabraknya dari belakang dengan kecepatan perkiraan lebih dari 100 km/jam."

Lebih dari 70 petugas pemadam kebakaran dan 60 petugas polisi bergegas ke lokasi kejadian, kata para pejabat, menambahkan bus evakuasi dari Korps Penjaga Penjara dan Pengadilan digunakan untuk mengangkut penumpang.

"Saya sedang dalam perjalanan dari Piestany ke Bratislava, saya menggunakannya secara teratur. Setelah sekitar 15 menit perjalanan, kami semua terlempar ke depan ketika kereta berhenti. Hanya meja yang terpasang yang mencegah saya membenturkan seluruh tubuh saya ke wanita yang duduk di seberang saya," kata seorang penumpang kepada media Slovakia Aktuality.sk