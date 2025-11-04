Pelaku Penusukan di Kereta Inggris Didakwa 11 Percobaan Pembunuhan

LONDON - Pelaku penusukan massal di dalam kereta di Inggris, Anthony Williams (32), didakwa 11 tuduhan percobaan pembunuhan pada Senin (3/11/2025). Itu termasuk dengan insiden terpisah pada hari yang sama di stasiun kereta di London timur, Sabtu (1/11/2025).

1. DIdakwa 11 Percobaan Pembunuhan

Polisi mengatakan mereka juga sedang menyelidiki apakah ada hubungan antara insiden-insiden tersebut dengan penusukan di kota asal tersangka di Peterborough pada malam sebelumnya dan dua insiden lain di sana.

Sebelas orang terluka dalam penusukan massal di kereta tujuan London tersebut. Itu termasuk seorang awak kereta yang terluka saat mencoba menghentikan serangan. Awak kereta tersebut masih dirawat di rumah sakit pada Senin, dalam kondisi kritis, tapi stabil.

Melansir Reuters, Selasa (4/11/2025), Anthony Williams hadir di Pengadilan Magistrat Peterborough pada Senin. Ia ditahan hingga sidang berikutnya pada 1 Desember. Jaksa mendakwanya dengan 11 tuduhan percobaan pembunuhan, satu tuduhan penyerangan yang mengakibatkan cedera fisik, dan dua tuduhan kepemilikan benda tajam.

Kepolisian Transportasi Inggris menyebut, sepuluh dari tuduhan percobaan pembunuhan terkait serangan kereta api. Sementara yang kesebelas terkait dengan insiden di stasiun London.

Polisi telah mengesampingkan kemungkinan terorisme dan mengatakan tersangka bertindak sendiri. Mereka mengatakan sedang menyelidiki apakah insiden lain yang melibatkan seorang pria bersenjata pisau di Peterborough, sebuah kota di rute kereta api sekitar 160 km di utara London, juga terkait.

"Kepolisian Transportasi Inggris tetap menjadi prioritas utama untuk keseluruhan penyelidikan, yang akan mencakup ketiga insiden ini," kata Kepolisian Cambridgeshire dalam sebuah pernyataan.

Para petugas mendatangi lokasi penusukan seorang remaja berusia 14 tahun, yang mengalami luka ringan, di Peterborough pada Jumat malam. Namun, polisi tidak dapat menemukan pelakunya.