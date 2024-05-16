Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemimpin Dunia Kecam Penembakan PM Slovakia, Joe Biden Tegaskan Siap Membantu

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |06:12 WIB
Pemimpin Dunia Kecam Penembakan PM Slovakia, Joe Biden Tegaskan Siap Membantu
Pemimpin dunia kecam penembakan PM Slovakia, Joe Biden siap membantu (Foto: TASR via AP)
LONDON - Para pemimpin dunia mengutuk penembakan terhadap Perdana Menteri (PM) Slovakia Robert Fico. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengutuk tindakan kekerasan yang mengerikan tersebut.

Dia mengatakan kedutaan AS berhubungan erat dengan pemerintah Slovakia dan siap membantu.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tidak ada pembenaran atas kejahatan mengerikan ini.

Adapun Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan tidak ada yang bisa membenarkan kekerasan atau serangan semacam itu.

Presiden Slovakia Zuzana Caputova mengatakan sesuatu yang sangat serius telah terjadi sehingga kita bahkan belum menyadarinya.

“Retorika kebencian yang kita saksikan di masyarakat mengarah pada tindakan kebencian,” terangnya, dikutip BBC.

Seperti diketahui, PM Slovakia ditembak di bagian perut. Serangan itu terjadi sekitar pukul 14:30 (12:30 GMT) di Handlova, sekitar 180 km (112 mil) dari ibu kota Bratislava, ketika Fico menyapa orang-orang di depan pusat komunitas budaya tempat pertemuan pemerintah diadakan.

