Penulis Terkenal Diidentifikasi Sebagai Pelaku Percobaan Pembunuhan PM Slovakia

HANDLOVA - Perdana Menteri Slovakia Robert Fico mengalami luka-luka yang mengancam nyawa setelah ditembak dalam upaya percobaan pembunuhan pada Rabu, (15/5/2014), yang mengejutkan negara itu.

Fico, 59, ditembak empat kali saat menyapa pendukungnya di Kota Handlova, dan segera dilarikan ke rumah sakit setempat sebelum diangkut dengan helikopter ke kota Banska Bystrica untuk perawatan segera.

“(Upaya) pembunuhan terhadap Perdana Menteri Robert Fico dilakukan hari ini pada pertemuan luar kantor pemerintah di Handlova,” kata kantor pemerintah dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters, Rabu.

Media mengidentifikasi pelaku penembakan Fico sebagai seorang pria berusia 71 tahun, yang motifnya belum diketahui. Informasi dari media sosial menyebut pelaku adalah Juraj Cintula, seorang penulis liberal terkenal di Slovakia dan anggota partai oposisi Progressive Slovakia.

Laporan media menyoroti pernyataan Cintula yang menghina pemerintah Slovakia, dan menunjukkan bahwa itulah motifnya melakukan serangan terhadap Fico. Dia memiliki izin senjata untuk senjata yang dia gunakan.