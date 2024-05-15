Presiden Slovakia dan Sejumlah Petinggi Negara Mengutuk Aksi Penembakan Robert Fico

SLOVAKIA - Presiden Slovakia, Zuzana Caputova mengutuk aksi penembakan terhadap Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico (59) usai mengadakan pertemuan di Kota Handlova.

"Sangat terkejut dengan serangan brutal hari ini terhadap #Perdana Menteri Slowakia Robert Fico, yang saya kutuk dengan sekuat tenaga," tulis Zuzana Caputova di akun media sosialnya, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (15/5/2024).

Sementara itu, sejumlah petinggi negara pun mengutuk aksi penembakan terhadap perdana menteri sayap kiri itu.

"Saya mendoakan dia mendapat banyak kekuatan di momen kritis ini dan pemulihan dini," tulis Kanselir Jerman, Olaf Scholz mengungkapkan keterkejutannya.

"Berita tentang upaya pembunuhan pengecut terhadap Perdana Menteri Slovakia Fico sangat mengejutkan saya. Kekerasan tidak boleh mendapat tempat dalam politik Eropa," sambungnya.

Kanselir Austria yang konservatif, Karl Nehammer, juga mengatakan, dirinya terkejut atas peristiwa yang menimpa politikus yang berusia 59 tahun itu.

"Kebencian dan kekerasan tidak boleh dibiarkan terjadi di negara demokrasi kita dan harus dilawan dengan tekad sekuat tenaga!," tulis Karl.