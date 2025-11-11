Terungkap! Senjata Penembak Pengacara di Tanah Abang Ternyata Hadiah dari WN Timor Leste

JAKARTA – Seorang pengacara berinisial WA (34) menjadi korban penembakan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa 28 Oktober 2025 lalu. Peristiwa ini dipicu oleh sengketa lahan yang berujung ricuh.

Kepolisian mengungkapkan, bahwa pelaku penembakan berinisial HD mengaku memperoleh senjata api yang digunakan dalam aksi tersebut dari seorang temannya yang berasal dari Timor Leste.

"Senjata itu didapat pelaku HD dari seseorang berinisial A, warga negara asing asal Timor Leste," ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, Selasa (11/11/2025).

Iman menjelaskan, pelaku HD bertemu dengan A pada Januari 2025 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat itu, A memberikan senjata api tersebut sebagai kenang-kenangan. Sebulan kemudian, pada Februari 2025, HD membawa senjata itu ke Jakarta dan akhirnya digunakan untuk menembak korban di Tanah Abang.

"Senjatanya berjenis pistol, dengan nomor seri yang sudah dihapus. Saat ini kami masih melakukan pendalaman," tambahnya.