Mantan PM Pro-Rusia Menangi Pemilu Slovakia, Berusaha Bentuk Pemerintahan

BRATISLAVA - Mantan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico yang beraliran kiri mengalahkan saingan progresifnya dalam pemilihan parlemen setelah berkampanye untuk mengakhiri bantuan militer ke Ukraina, namun ia perlu memenangkan sekutu untuk membentuk pemerintahan berikutnya, hasil yang hampir lengkap menunjukkan pada Minggu, (1/10/2023).

Dengan 98% daerah pemilihan melaporkan pemilu Sabtu, (30/9/2023) partai SMER-SSD yang dipimpin Fico memimpin dengan 23,37% suara. Partai liberal Progresif Slovakia (PS) mengikuti dengan 16,86% dan partai HLAS, yang dapat menjadi penentu pembentukan pemerintahan berikutnya, berada di urutan ketiga dengan 15,03%.

Mantan rekan Fico dan pemimpin sayap kiri HLAS Peter Pellegrini tetap membuka pilihannya mengenai koalisi di masa depan.

Pemerintahan yang dipimpin oleh Fico dan partai SMER-SSD yang dipimpinnya akan melihat Slovakia, anggota NATO, bergabung dengan Hongaria dalam menantang konsensus Uni Eropa mengenai dukungan terhadap Ukraina, di saat blok tersebut berupaya mempertahankan persatuan dalam menentang invasi Rusia.

Hal ini juga akan menandakan adanya pergeseran lebih lanjut di kawasan ini terhadap liberalisme politik, yang mungkin akan diperkuat jika kelompok konservatif PiS memenangkan pemilu di Polandia pada akhir bulan ini.

Partai Fico lebih nasionalis dan konservatif secara sosial, mengkritik liberalisme sosial, yang menurut mereka diterapkan di Brussel. Partai itu juga mengkritik kebijakan liberal PS dalam hal kebijakan ramah lingkungan, hak-hak LGBT, integrasi Eropa yang lebih mendalam, dan hak asasi manusia.