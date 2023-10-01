Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mantan PM Pro-Rusia Menangi Pemilu Slovakia, Berusaha Bentuk Pemerintahan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |12:43 WIB
Mantan PM Pro-Rusia Menangi Pemilu Slovakia, Berusaha Bentuk Pemerintahan
Robert Fico. (Foto: Reuters)
A
A
A

BRATISLAVA - Mantan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico yang beraliran kiri mengalahkan saingan progresifnya dalam pemilihan parlemen setelah berkampanye untuk mengakhiri bantuan militer ke Ukraina, namun ia perlu memenangkan sekutu untuk membentuk pemerintahan berikutnya, hasil yang hampir lengkap menunjukkan pada Minggu, (1/10/2023).

Dengan 98% daerah pemilihan melaporkan pemilu Sabtu, (30/9/2023) partai SMER-SSD yang dipimpin Fico memimpin dengan 23,37% suara. Partai liberal Progresif Slovakia (PS) mengikuti dengan 16,86% dan partai HLAS, yang dapat menjadi penentu pembentukan pemerintahan berikutnya, berada di urutan ketiga dengan 15,03%.

Mantan rekan Fico dan pemimpin sayap kiri HLAS Peter Pellegrini tetap membuka pilihannya mengenai koalisi di masa depan.

Pemerintahan yang dipimpin oleh Fico dan partai SMER-SSD yang dipimpinnya akan melihat Slovakia, anggota NATO, bergabung dengan Hongaria dalam menantang konsensus Uni Eropa mengenai dukungan terhadap Ukraina, di saat blok tersebut berupaya mempertahankan persatuan dalam menentang invasi Rusia.

 Hal ini juga akan menandakan adanya pergeseran lebih lanjut di kawasan ini terhadap liberalisme politik, yang mungkin akan diperkuat jika kelompok konservatif PiS memenangkan pemilu di Polandia pada akhir bulan ini.

Partai Fico lebih nasionalis dan konservatif secara sosial, mengkritik liberalisme sosial, yang menurut mereka diterapkan di Brussel. Partai itu juga mengkritik kebijakan liberal PS dalam hal kebijakan ramah lingkungan, hak-hak LGBT, integrasi Eropa yang lebih mendalam, dan hak asasi manusia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/18/3018019/pm-slovakia-akan-kembali-bekerja-pada-akhir-bulan-ini-usai-ditembak-4-kali-dari-jarak-dekat-QSBrFAa1kT.jpg
PM Slovakia Akan Kembali Bekerja pada Akhir Bulan Ini Usai Ditembak 4 Kali dari Jarak Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/18/3011352/karier-politik-robert-fico-pm-slovakia-yang-ditembak-orang-tak-dikenal-ewpZHzA254.jpg
Karier Politik Robert Fico, PM Slovakia yang Ditembak Orang Tak Dikenal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/18/3010336/kondisi-terakhir-pm-slovakia-robert-fico-setelah-ditembak-dalam-upaya-pembunuhan-9ab4iBYTE4.JPG
Kondisi Terakhir PM Slovakia Robert Fico Setelah Ditembak dalam Upaya Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/18/3009289/profil-pm-slovakia-robert-fico-yang-ditembak-orang-tak-dikenal-sempat-terkenal-karena-memarahi-jurnalis-KJV5p702wH.jpg
Profil PM Slovakia Robert Fico yang Ditembak Orang Tak Dikenal, Sempat Terkenal karena Memarahi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/18/3009038/pemimpin-dunia-kecam-penembakan-pm-slovakia-joe-biden-tegaskan-siap-membantu-dV4MQFIdGA.jpg
Pemimpin Dunia Kecam Penembakan PM Slovakia, Joe Biden Tegaskan Siap Membantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/18/3009019/penulis-terkenal-diidentifikasi-sebagai-pelaku-percobaan-pembunuhan-pm-slovakia-mXdkAnVkIt.JPG
Penulis Terkenal Diidentifikasi Sebagai Pelaku Percobaan Pembunuhan PM Slovakia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement