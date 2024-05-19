Kondisi Terakhir PM Slovakia Robert Fico Setelah Ditembak dalam Upaya Pembunuhan

BANSKA BYSTRICA - Perdana Menteri Slovakia Robert Fico masih dalam kondisi serius dan masih menghadapi risiko komplikasi tetapi sudah stabil, kata para pejabat pada Sabtu, (19/5/2024). Fico ditembak dalam sebuah upaya pembunuhan yang diduga bermotif politik pada Rabu, (15/5/2024).

Perdana menteri berusia 59 tahun itu ditembak lima kali dari jarak dekat dalam sebuah serangan yang menimbulkan kejutan di seluruh Eropa dan meningkatkan kekhawatiran atas keadaan politik yang terpolarisasi di Slovakia, sebuah negara di Eropa tengah yang berpenduduk 5,4 juta orang.

“Kami belum menang, hal ini penting untuk dikatakan,” kata Wakil Perdana Menteri Robert Kaliniak, memberikan informasi terkini mengenai kondisi Fico di depan rumah sakit di kota Banka Bystrica tempat perdana menteri dirawat.

Pengadilan Kriminal Khusus Slovakia memutuskan pada Sabtu bahwa tersangka, yang diidentifikasi oleh jaksa sebagai Juraj C., akan tetap ditahan setelah didakwa melakukan percobaan pembunuhan.

Menteri Dalam Negeri Matus Sutaj Estok mengatakan tersangka penyerang, yang ditahan di tempat, bertindak sendirian. Tersangka sebelumnya ikut serta dalam protes anti-pemerintah, katanya pada Kamis, (14/5/2024).

Kalinak mengatakan tidak perlu mengambil alih tugas resmi Fico secara resmi saat komunikasi dengan perdana menteri sedang berlangsung.