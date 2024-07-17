Bus Tergelincir dan Jatuh di Lereng Tebing, 25 Orang Tewas dan 17 Terluka

Bus tergelincir dan jatuh di lereng tebing, 25 orang tewas dan 17 terluka (Foto: AFP)

LIMA -Sedikitnya 25 orang tewas dan 17 lainnya luka-luka di Peru pada Selasa (16/7/2024) setelah sebuah bus jatuh saat melakukan perjalanan melalui daerah pegunungan.

Jhonny Rolando Valderrama, kepala divisi perlindungan jalan raya, mengatakan kepada kantor berita negara Andina, bus tersebut tergelincir di jalan raya di wilayah Andean Ayacucho di Peru saat senja, terbalik dan jatuh di lereng sekitar 200 meter.

Valderrama mengatakan kecelakaan itu terjadi di jalan raya Los Libertadores di Ayacucho di Andes tengah-selatan dan pekerjaan penyelamatan sedang berlangsung.

Pengawas transportasi darat Peru, SUTRAN, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa bus tersebut milik perusahaan lokal Turismo Molina Union SAC dan pihaknya telah memulai penyelidikan.

Perwakilan perusahaan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Kecelakaan bus yang mematikan sering terjadi di Peru, dimana banyak bus berjalan di jalan pegunungan yang berbahaya atau dikemudikan oleh pengemudi yang kurang terlatih.