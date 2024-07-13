Advertisement
HOME NEWS JATENG

6 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus Elf di Tol Solo-Semarang, Diduga Sopir Mengantuk

Tata Rahmanta , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |13:12 WIB
6 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus Elf di Tol Solo-Semarang, Diduga Sopir Mengantuk
Kondisi mobil elf usai kecelakan di tol solo-semarang (foto: dok MPI)
A
A
A

BOYOLALI - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Solo-Semarang Km 497 titik 800 atau tepatnya di Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu (13/7/2024) sekira pukul 04.00 WIB.

Kapolres Boyolali, AKBP Petrus Silalahi mengatakan, kecelakaan tersebut melibatkan mini bus yang menabrak truk di depannya, akibat kejadian tersebut, enam penumpang minibus tewas.

“Mobil mini bus elf membawa rombongan wisata,” kata Petrus.

Kuatnya benturan, kata dia, mengakibatkan mobil minibus ringsek bagian depan, dan enam penumpang elf tewas di lokasi kejadian, dan 14 luka ringan, mereka dibawa ke sejumlah rumah sakit di Solo.

“Mobil mini bus elf berisikan 22 penumpang melaju dari arah Surabaya menuju Semarang, sesampai di lokasi menabrak mobil truk yang ada di depannya,” bebernya.

Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban untuk dilarikan ke rumah sakit. Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan tersebut, namun diduga kuat sopir minibus mengantuk.

(Awaludin)

      
